Søker om ny oppdrettslokalitet i Bindal  

Bindal

Søknaden ligger ute på høring på Bindal kommunes hjemmesider med høringsfrist 30. april. Lokaliteten søkes klarert for en biomasse på 4680 tonn MTB. Det er Bjørøya AS som står som søker og de driver i samdrift med Midt-Norsk Havbruk AS i Rørvik.

Familiebedriften Bjørøya i Flatanger har i dag nesten fem millioner laks i sjøen, ifølge deres egne nettsider. Med sine 9,5 konsesjoner produserte Bjørøya i 2015 cirka 11.000 tonn laks til en verdi av cirka 40 millioner kroner. Virksomheten har 45 faste ansatte og driver oppdrett på fire lokaliteter.