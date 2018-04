Enighet om kraftkonsesjon

Bindal

Nordland fylkeskommune inngikk i juni 1983 avtale med kommunene Beiarn, Bindal, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Brønnøy, og Sørfold om å dele fortjenesten på fylkeskommunens salg av konsesjonskraft fra vannkraftanlegg i disse kommunene. Avtalen ble inngått for en periode på 30 år, og ble senere forlenget for en 10 års periode fram til 2023.

Avtale til 2033

I dag er det kommunene Sørfold, Beiarn, Rødøy og Bindal som står igjen i avtalen. I 2018 ble det innledet forhandlinger om en overgangsordning for avtalen. Fylkeskommunens mål var å få avsluttet avtalen for å ha større forutsigbarhet knyttet til den den økonomiske situasjonen og til endrede inntekter. Gjennom en rekke forhandlingsmøter har kommunene og fylkeskommunen nå blitt enige om å forlenge avtalen om gevinstdeling med ytterligere 10 år, fra 2023 til 2033. Derettter avsluttes avtalen.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet om en løsning, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø i en pressemelding. Forlengelsen gjør at kommunene får god tid til å planlegge for dette, og fylkeskommunen får større forutsigbarhet i sin økonomi i framtiden, mener næringsråden.

Helstad er fornøyd

Ordfører Britt Helstad i Bindal sier dette om avtalen:

– Etter flere gode forhandlingsmøter kom vi fram til dette resultatet, som vi må si oss godt fornøyd med, etter utgangspunktet i november om oppsigelse av hele avtalen. Forhandlinger betyr å gi å ta og det syns jeg vi har vært flinke til begge parter, fylkeskommunen har sine økonomiske utfordringer de også. Vi lever under tilnærmet samme vilkår. Dette medfører at vi nå har avtalen i 15 år til uten nye forhandlinger, til sammen 50 år, skriver hun i en epost til BAnett.

Ordføreren i Sørfold uttaler seg på vegne av kraftkommunene.

– Kommunene er fornøyde med å ha kommet i havn med en avtale med Nordland fylkeskommune, sier Lars Kristian Evjenth. Avtalen sikrer kommunene disse viktige inntektene fram til 2033 og vi oppfatter dette å være i tråd med intensjonene fra avtalen fra 1983, sier Sørfold.

