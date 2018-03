Nok et avslag for Bjørnåa kraftverk.

Bindal

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i ti småkraftsaker i Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Det er gitt endelig konsesjon til tre av prosjektene. I ni av sakene opprettholder departementet NVEs vedtak. Departementet har omgjort NVEs vedtak og gitt konsesjon til Kupekraft kraftverk i Jølster kommune. Dersom de blir realisert kan kraftverkene bidra med drøyt 40 gigawattimer (GWh) årlig fornybar energiproduksjon. Dette tilsvarer forbruket til i overkant av 2000 husstander.

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Bjørnåa kraftverk i Bindal. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 11,5 GWh. Departementet mener at Bjørnåa kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, biologisk mangfold og reindrift, sett opp mot bidraget til ny fornybar energiproduksjon og andre fordeler.