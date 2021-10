Familiebedriften satser stort og vurderer å ta inn eksterne eiere

Nyheter

Torgnes AS er en familiebedrift som ble etablert i 1997 og som i dag har 40 ansatte. På eiersiden er Trøndelag Helgeland Invest AS største aksjonær med 62,7 prosent av alle aksjene. Dette selskapet eies av Paul Birger Torgnes og sønnen Karl Johann Torgnes. Selskapet Stortoft AS eier nær 24 prosent av aksjene og her er majoritetseier Arnfinn Torgnes, mens barna Heidi, Torbjørn og Knut Idar Torgnes har lik andel aksjer.