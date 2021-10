Nasjonalparkstyret er skeptiske til lavvo i «nasjonalparkens indrefilet»

Nyheter

Berit Kristine Hætta i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har 5. juni søkt om å få bruke en flyttbar elementlavvo/nødbu under reingjeting i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Hun skriver at den gir trygt husvære for reingjetere under ekstreme værforhold. Hætta skriver at lavvoen har ovn, og at det derfor ikke blir bålmerker eller andre spor i naturen. Hun framhever også at den er et HMS-tiltak, siden nasjonalparken har lange avstander og krevende terreng. Ifølge søknaden tar det minst åtte timer å komme seg hjem for å overnatte.