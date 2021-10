Nyheter

Bindal kommune må kutte i driften. Dette var klart allerede i 2019. I 2020 skulle kommunen igjennom en grundig prosess for å finne ut hvordan driften kunne tas ned. Så kom korona og håndteringen av pandemien ble krevende for administrasjonen. Dermed ble prosessen lagt på is. I år har administrasjon, tillitsvalgte og politikere lenge vært i full gang med å finne ut hvor det kan kuttes for å komme i mål. Torsdag var det møte i formannskapet.