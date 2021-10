Ordfører erklærte to nye bygg for åpnet

Nyheter

Fredag var det to offisielle åpninger av kommunale bygg på Bindalseidet. Bindal kommune har satset tungt de siste årene på nye bygg innen helsesektoren. Det nye sykehjemmet på Terråk nærmer seg målstreken for ferdigstillelse og på Bindalseidet er to nye bygg for lengst tatt i bruk.