Træna inn på Robek-lista, fikk vite det av journalist

Nyheter

Rådmann Torild Fogelberg Hansen fikk beskjeden om Robek-innmeldingen da en journalist i Kommunal Rapport som ringte for å få en kommentar fredag.

– Vi har hatt samtaler med Statsforvalteren i Nordland, men ikke fått noen skriftlig melding om registreringen ennå, sier hun til Helgelands Blad fredag ettermiddag.

– Ifølge informasjonen vi fikk da, skulle Robek i første omgang foreta ei selvstendig vurdering av saka. Men nå ser jeg altså at Træna er registrert, sier tilføyer hun overfor Helgelands Blad.

Forsinket regnskap

Det er vel å merke ikke økonomiske problemer som er årsak til registreringen.

– Den skyldes hverken økonomisk ubalanse eller mislighold. Grunnen er at vi ikke greide å sende inn regnskapet for 2021 før fristens utløp.

Det er ikke første gang Træna har vært for seint ute med kommuneregnskap. Det er det flere årsaker til. Langvarig fravær i sentrale stillinger er en av dem. Valg av ny ordfører en annen årsak; Jan Helge Andersen var nemlig økonomimedarbeider med ansvar både for lønn og IKT, fram til han gikk over i rollen som ordfører.

– Det tok tid å finne gode løsninger for oppgaven som var knyttet til den stillingen. I tillegg fikk vi først IKT-konsulent på plass i april i år. Inntil da lå IKT-oppgavene igjen i økonomiavdelingen.

En lovendring er også medvirkende.

– Tidligere har statsforvalteren hatt muligheten til å utøve skjønn i forbindelse med Robek-innmeldinger. Nå er det kommet en en lov som hindrer statsforvalteren i å gjøre skjønnsmessige vurderinger på området, sier Torild Fogelberg Hansen.

Fører ikke til stans

Dermed er Træna, som en av tre nordnorske kommuner i høst, innmeldt i Robek-registeret. De andre to er Gamvik og Lødingen. Registreringen innebærer at departementet blant annet må godkjenne lånevedtak.

– Det fører ikke til stans i pågående prosjekter i Træna, opplyser rådmannen.

– Men det er forferdelig kjedelig, tilføyer hun og frykter for kommunens omdømme.

– Registreringen kan føre til skepsis blant de som ønsker å satse på næringsutvikling i Træna. Jeg er redd for omdømmemessig uro, og regner med at tidkrevende innsats for å forklare at årsaka til registreringen ikke skyldes økonomisk ubalanse.

Rådmann Torild Fogelberg Hansen tror kommunen tidligst kan håpe på å bli utmeldt av registeret når 2021-regnskapet er levert innenfor fristens utløp i juni neste år.

Når det gjelder fjorårsregnskapet er det nettopp oversendt til Revisjon Midt-Norge. Det skal være ferdig revidert i midten av måneden og behandles i henholdsvis kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre i andre halvdel av oktober.