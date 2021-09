Nyheter

– Sandnessjøen videregående skole er en verdig vinner. Skolen utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og trygt og godt læringsmiljø, der de ser den enkelte elev og strekker seg langt for at elevene skal ha et fellesskap og en trygg skole, sier juryleder Inga Bostad i ei pressemelding.