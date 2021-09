Nyheter

Ordfører Hans Gunnar Holand, daglig leder ved Helgeland Rehabilitering Eline Monsen og kommunedirektør Arne Johansen orienterte torsdag kommunestyret om utviklingsprosjektet som er gjennomført med rehabiliteringen for å få virksomheten over i en sunn driftssituasjon. Det ble også presentert funn i en nylig levert rapport om utviklingsprosjektet fra konsulentfirmaet PWC. I rapporten er det samlet inn en god del fakta rundt utfordringer og muligheter for fremtidig drift, samt om fremtidig organisering og finansiering av virksomheten.