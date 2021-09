Hjertelig møte under gratis eldremiddag

Nyheter

Brønnøy kommune har fått 41.300 kroner i støtte gjennom ordningen Leve hele livet for å tilrettelegge for sosialt felleskap for eldre over 65 år. Tirsdag ettermiddag var det duket for gratis middag bestående av røye med potetmousse og eplekake med is til dessert på restauranten Smak på Toft.