Torghatten AS selger bussvirksomheten

Nyheter

CBRE Investment Management har inngått en avtale om kjøp Torghattens bussvirksomhet, som er Norges største med ca 2.200 ansatte og 1.500 busser. Disse fordeler på selskapene Torghatten Buss AS, Norgesbuss AS, Sørlandsruta AS, Trønderbilene AS, Fosen Verkstedservice AS og TTS Bil og Dekksenter AS.