Tingretten søker nestleder

Nyheter

Norges Domstoler har i disse dager ute en stillingsannonse for en nestleder/tingrettsdommer ved Helgeland tingrett. Det opplyses i utlysningsteksten at kontorsted for nestleder vil være Mo i Rana og/eller Sandnessjøen, men at vedkommende må regne med å tilbringe tid også i de øvrige rettsstedene.