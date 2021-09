Rekordhøy gjenfangst etter lakserømming

Nyheter

Fiskeridirektoratet har fått tall fra Midt-Norsk Havbruk som viser at det rømte i underkant av 39.000 laks ved lokaliteten Dolma N i Nærøysund kommune i slutten av august. Etter at selskapet utlovet dusør for gjenfiske, har responsen vært stor. Dusørjegerne som melder seg på gjenfisket får 250 kroner per oppdrettslaks de klarer å fiske i betaling fra oppdrettsselskapet.