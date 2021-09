Det norske samfunnet gjenåpnes lørdag klokka 16, kunngjør regjeringen

Nyheter

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Da oppheves kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med.

Fritt for arrangementer

Samme dag oppheves alle restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster.

Dermed vil det igjen bli åpnet for fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger.

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier kulturminister Abid Raja (V).

I forbindelse med nedstengningen 12. mars 2020 ble det innført forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer i Norge. Siden den gang har det både blitt åpnet opp og blitt strammet inn i regelverket, både nasjonalt og lokalt. Men det har hele tiden vært strenge begrensninger i antall deltakere og avstandskrav.

– Skjer ikke over natta

Den siste oppdateringen av regelverket har innebåret at maks antall personer avhenger av om det brukes koronasertifikat, om det er faste plasser og om det er inne eller ute. Utendørs har maksimalt 10.000 tilskuere kunnet slippe inn.

– Selv om vi nå åpner for fullt, skal vi huske på at det vil og kan være vanskelig for kulturen, idretten og frivilligheten å gå tilbake til normalen. Det skjer ikke over natta, sier Raja.

– Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å dra på konsert, teater og idrettsarrangement, være med på å ta hverdagen tilbake. For den kommer ikke helt av seg selv, selv om vi nå åpner for fullt, sier statsråden videre.

Strenge regler

Det har også vært strenge regler om privat kontakt og private sammenkomster gjennom pandemien. Fredag ettermiddag gjaldt fortsatt en anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap, har det inntil nylig vært tillatt med 100 deltakere på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Anbefalt

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å gå videre i sin gjenåpningsplan i månedsskiftet september/oktober. Regjeringen følger deres anbefaling.

Tidligere har regjeringen sagt at i «En normal hverdag med økt beredskap» blir blant annet meterkravet avviklet, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster opphevet, og at innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Videre har regjeringen varslet at de vil fjerne regelen som hindrer utlendinger å komme til Norge.

Samtidig vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Opphever

Kravet om bordservering på serveringssteder og innslippsstoppen klokka 24 oppheves også.

Det kunngjorde regjeringen på sin pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Dermed er det igjen duket for dansing på dansegulv og henging i baren for de festglade, og utelivet kan igjen drive for fullt.