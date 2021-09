Utvalg avviste naboklage på planlagt garasje på Salhus

Nyheter

Onsdag var dette eneste politiske sak til behandling i driftsutvalg II. Både Margrethe Moe (Sp) og Anne Risbakk (Ap) ba om en vurdering av habilitet siden begge kjenner en av de to som ønsker å sette opp garasjen. Formannskapssekretæren sa at dette ikke er noe inhabilitetsgrunnlag etter loven, og resten av utvalget kom enstemmig til at begge var habile.