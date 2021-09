Settefiskanlegg kan gi 20 nye arbeidsplasser

Nyheter

Kommunestyret i Bindal vedtok onsdag enstemmig å gi 380.000 kroner i tilskudd over næringsfondet til Brukstomta Næringspark for etablering av ny vannforsyning. Dette sikrer muligheten for at Terråk Industripark kan etablere et settefiskanlegg på tomta på 26 mål som de kjøpte tidligere i år.