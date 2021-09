25 glade pensjonister  på tur

Nyheter

Den ellers så aktive foreningen med ca 50 medlemmer, kunne imidlertid denne uken dra på en etterlengtet to dagers busstur til Rørvik og ytre Vikna.

Tidlig tirsdags morgen kunne pensjonistene sette seg på bussen som var innleid fra Torghatten Trafikkselskap og med Alf Egil Andreassen som stødig sjåfør.

Det begynte med at lagets nestleder, Svein Olsen tok mikrofonen og ba de reisende holde kjeften. Årsaken til den litt kraftige uttalelsen bunnet i at lagets leder, Trond Pedersen hadde bursdag, og styret hadde planlagt overraskelse for han senere på dagen med kake og bursdagssang.

Og laget ble oppfordret til å late som ingenting og verken gratulere lederen med dagen eller på annen måte røpe at de visste at det var bursdag.

Og laget gjorde som de ble bedt om, de røpet seg ikke med ett ord.

Helt til det ble stopp på Kystmuseet Nordveg i Rørvik, hvor det var dekket til lunsj.

Og etter nydelig fiskesuppe ble det kaffe og marsipankake, bursdags sang og blomster overrekkelse til den svært avholdte lederen, Trond Pedersen.

Gruppa ble etter det delt i to hvor noen skulle inn i kystmuseet og se på utstillingen der, mens gruppe to gikk med guiden til Berggården som ligger en liten gåtur fra Kystmuseet.

Men med betydelige nedbørsmengder, nektet gruppe to å ta turen til fots da de så hvor våte gruppe en var da de returnerte etter turen til Breggården.

I stedet ble det guidet busstur rundt i Rørvik og omegn.

På Kysthotellet, hvor Eldrebølgen bodde, ble det servert en aldeles nydelig middag bestående av rådyrstek med solbærsaus, røstipoteter og stekte grønnsaker.

Og minipavlova med friske bær, og kaffe, til dessert.

Etterpå hygget pensjonistene seg med sosialt samvær, noe som er en viktig del av en sånn tur - å være en gruppe sammen.

Neste dag, med litt mindre regn og tåke gikk bussturen til ytre Vikna og vindmølleparken der.

På en høyde var det bygget et hus bestående av glass i fronten som ga en fantastisk utsikt - både mot de 17 vindmøllene, og ellers over den storslagne naturen.

Der ble medbrakt kaffe og resten av marsipankaken et hyggelig avbrekk før turen gikk videre til Austafjord Mølle hvor det ble servert lunsj, før bussen og Eldrebølgen satte kursen mot nord og hjem.

En ting er helt sikkert, alle som var med på turen satte veldig pris på den jobben styret, med Trond i spissen, hadde gjort for at turen ble så vellykket.

Og med en flink sjåfør ved rattet ble også timene i bussen behagelige.

Nå er allerede et nytt spørsmål stilt: Kor ska vi reis hæn no?

Greta Karlsen