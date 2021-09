NTL-lederen forventer slutt på "ostehøvelkutt"

Nyheter

- Jeg forventer at det blir slutt på disse store "ostehøvelkuttene", eller ABE-reformen som Høyre-regjeringen har innført. De må gå inn i de ulike virksomhetene og se på de reelle behovene for så å gjøre tiltak som styrker den offentlige sektoren. Vi har hatt en god dialog med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, spesielt i forkant av statsbudsjettet 2020. De har vist forståelse for vår bekymring om å miste jobbene våre. Nå håper vi på en helt ny politikk, sier han.