Avisers ledere mener flertallsregjering vil sikre mer stabilitet

Nyheter

VG peker på at Ap, SV og Sp får flertall i det nye Stortinget, og at de tre bør strekke seg langt for å danne regjering sammen – med Ap-leder Jonas Gahr Støre som Norges nye statsminister.

«En flertallsregjering kan sikre nødvendig stabilitet og forutsigbarhet. Den vil ha bedre forutsetninger for å føre en helhetlig og ansvarlig politikk, enn en mindretallsregjering som må kjøpslå om hver minste sak i et uoversiktlig storting», heter det i lederartikkelen, som har tittelen «Takk, Erna – og lykke til, Jonas».

Avisa mener Norge nå var modent for et skifte.

«Erna Solbergs regjering har styrt Norge stødig gjennom pandemien. Det kan vi alle være takknemlige for. Men velgerne tar sjelden sine valg ut fra det som har vært. De ser fremover, på det som kan komme, lyder det.

«Taper ble vinneren», skriver Dagbladet på lederplass.

«Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet fikk færre stemmer enn ved stortingsvalget i 2017, men er likevel valgets vinnere. Samlet viser valgresultatet det største flertallet for et politisk skifte på mange tiår. Samtidig at det nå grunnlag for en rødgrønn flertallsregjering, som ikke blir avhengig av MDG eller et styrket Rødt. Det kan gi et mer stabilt og forutsigbart styre de neste fire årene», heter det.

