Tok alle valgomatene, diskuterte og endte på samme parti

BAnett møter Hollup og Benjaminsen på Salhus skole like etter at de hadde vært inne i stemmelokalene og gjort sin borgerplikt. Fra scenen har de to lokale musikerne levert flotte harmonier sammen de siste årene, blant annet i bandene Julebyen og Stearinlystrioen. Når avisen spør viser det seg at kompisene også har funnet tonen politisk.