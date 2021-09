Sp-representant: – Fantastisk

Nyheter

– Dette er fantastisk. Vi ser ut til å gjøre det beste stortingsvalget på 28 år, og får et stort flertall for et skifte og for å bytte ut dagens regjering, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Partiet får 13,3 prosent på TV 2s prognose som ble offentliggjort klokken 21. På Valgdirektoratets prognose like over klokken 21 får partiet 14,0 prosent.

– Det er veldig løfterikt, men det er fortsatt tidlig på kvelden, sier Gjelsvik.

Han vil ikke svare på om partiets statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum kan bli statsminister dersom oppslutningen ender nær prognosene. (©NTB)