Sp-jubel i Bodø: - Et fantastisk godt valg

Dette er resultatene Tjenesten er levert av NTB, alle tall, prognoser og resultater NTB presenterer, er basert på offisielle tall fra Valgdirektoratet (VD).

Sømnaordføreren er fjerdekandidat på Senterparti-lista i Nordland. Han følger valgnatta med partikolleger i Bodø og melder om god stemning like etter klokken 22. Da er rundt 67 prosent av stemmene talt opp.

Beholder to

Sp går fram og beholder sine to representanter på nordlandsbenken.

– Et fantastisk godt valg. Vi øker betydelig. I tillegg har Sp, som kommentatorene har nevnt, satt distriktspolitikk på dagsordenen, noe som vil få konsekvenser, påpeker Holand.

– Og så blir det rødgrønt flertall, det er viktig.

– Tror du dere er langt fra en tredje representant fra fylket?

– Ikke et direktemandat, men jeg ser ikke bort fra et utjevningsmandat. Men det kommer også an på sperregrensen for en del andre partier, så det er for tidlig å si. Vi er godt fornøyd med oppslutningen i Nordland og rødgrønt flertall, konstaterer Hans Gunnar Holand.

- Ikke avgjort

Partiets førstekandidat i Nordland er Siv Mossleth.

– Jeg er særdeles fornøyd med at Eivind Undrum Jacobsen som politisk kommentator for NRK sa at Senterpartiet har klart å dra det politiske fokuset på mer distriktspolitikk, og at han eksempelvis nevner at vi i Senterpartiet har vært i front i fergepolitikken, skriver hun i en melding til BA.

– Per nå ser det ikke ut til at Trine Fagervik er inne?

– Vi har elsket målingene der Sp har vært inne med tre, fordi det hadde vært godt for Nordland. Men vi har alltid vært klar over at målinger ikke er det samme som valgresultatet. Men dette er ikke avgjort før alt er avgjort, mener hun.

Hun er glad for at det går mot regjeringsskifte.

– Ellers er jeg fornøyd med at vi øker mest i Nordland med de stemmene som er talt opp så langt.