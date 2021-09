Nyheter

Da prognosen først kom hadde de tre rødgrønne partiene 88 mandater. Noen minutter senere var tallet nede i 86. Det er knapt, grensen for flertall i Stortinget går ved 85.

– De kan samarbeide med MDG, sier NRKs Ingunn Solheim fra storskjermen.

Dette møtes med lett buing inne på Kred.

At sendingen fra NRK faller ut møtes med latter, og man går over til TV 2.