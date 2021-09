Bjørnar Skjæran: – Dette er jo helt nydelig

Nyheter

– Hvis det her holder kvelden ut, så er det jo helt nydelig. Nå har det norske folk snudd ryggen til høyrepolitikken. Nå ligger det an til det vi har gått til valg på, en flertallsregjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Det målet har vi nådd, sier Bjørnar Skjæran til TV 2.

Ifølge valgdagsprognosen som kom kl. 21, ligger Arbeiderpartiet an til 26,5 prosent oppslutning. Skjæran sier han er stolt over partiet sitt og den snuoperasjonen de har fått til under valgkampen.

– Etter å ha gått inn i valgåret med målinger på under 20 prosent så viser dette at vi er på vingene igjen.

Han vil ikke svare på spørsmål om han ønsker seg næringsministerposten, som det har blitt spådd at Skjæran kan få.

– Om dette holder, så skal vi bruke morgendagen på de interne prosessene. Det blir forhandlinger om politikk, og så kommer det som handler om ministerposter helt til slutt. (©NTB)

