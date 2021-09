Korona kan gi forsinkelser i valgresultatet

Nyheter

– Det er viktig at valgmedarbeiderne holder avstand og ivaretar smittevern også når de teller stemmene. Dette kan føre til at opptellingen tar noe mer tid. Det er derfor mulig at det endelige resultatet blir klart noe senere enn vanlig i år, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.