Advokatbrev om 21 år gammelt krav

Nyheter

Nærmere bestemt er det snakk om et beløp på 975.466 kroner eks.mva. som er knyttet til forskuttering av kostnader ved utviklingen av boligområde i Salhusmarka/Kløvermarka, ifølge et brev fra advokat Øyvin Trønsdal, på vegne av Ottar Kristoffersen Eftf. AS.