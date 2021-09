Onsdag røk førerkortet i 121 km/t, fredag ble sjåføren tatt igjen

Nyheter

Fredag kveld melder politiet i Nordland på Twitter at en person i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt onsdag etter å ha kjørt i 121 km/t i en 80-sone i Brønnøy, og at samme fører på nytt ble stanset fredag i en kontroll der hastigheten i 70-sonen ble målt til 115 km/t. Føreren av bilen blir anmeldt av politiet for kjøring uten gyldig førerkort, i tillegg til hastighetsoverskridelsen, melder politiet.