Nyheter

Dersom VGs måling slår til vil de to partiene på høyresiden være desimaler fra hverandre, og knive om hvem som får to og ett direktemandater fra Nordland. I dag har begge to representanter. Begge har falt siden valget i 2017, men Høyre (- 4,7 prosentpoeng) betydelig mer enn Frp (- 0,8 prosentpoeng). Det er verdt å nevne at målingen har en feilmargin på 2,5 - 4,0 prosentpoeng.