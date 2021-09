Regjeringen gir støtte til «Norges første folkehøgslole om blå sektor»

Nyheter

Jubelen sto i taket på Mausund, heter det i pressemeldingen fra skolens styre tirsdag. Distriktsminster Linda Hofstad Helleland (H) og stortingsrepresentanter fra Venstre og Frp gikk i land for å formidle nyheten.

Signaler fra statsministeren

– Signalene har jo gått i den retning noen uker, både i offisielle uttalelser fra statsministeren og i mer private samtaler med representanter for regjeringen, men det er en enorm lettelse at bekreftelsen endelig foreligger, sier styreleder Joar Johansen i folkehøgskoleselskapet.

Styrelederen forteller at de fikk det første varselet på forsommeren, da Folkehøgskolerådet tok kontakt og informerte om at Øyrekka folkehøgskole skulle inn i skolekatalogen for kommende år. Katalogen trykkes og distribueres digitalt og i papir før statsbudsjettet vedtas, men beslutningen om at skolen på Mausund skulle inn før det forelå formell behandling, bunnet i tydelige signaler fra Kunnskapsdepartementet, heter det.

Viktig prioritering

Guri Melby, kunnskapsminister og Venstre-leder og dermed den som har funnet plass til skolen i sitt fagbudsjett, sier at det har vært en viktig prioritering for regjeringen å få etablert folkehøgskolen.

– Folkehøyskoler har en egenverdi som gir flere og flere ungdommer en god start på livet og hvor man får fordype seg i en interesse og får nye venner for livet. Det har vært en viktig prioritering for oss å gi flere denne muligheten. Derfor har vi i perioden åpnet nye folkehøyskoler hvert år. Det er gledelig at folkehøyskolen på Mausund kan komme i gang med tilbudet sitt, sier hun.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er ifølge pressemeldingen tydelig på at dette er en viktig skole for skiftet som Norge nå må gå inn i.

– Dette er fantastiske nyheter for både Trøndelag, Norge som en ledende havnasjon og for vår vei inn i det grønne skiftet. Mange av de nye grønne og blå jobbene vil ha tilknytningen til havet, derfor trenger vi mer kunnskap om havet som ressurs, understreker hun.

Oppstart neste år

Dermed er det klart for oppstart av folkehøgskole på Mausund om mindre enn ett år. Regelverket er nemlig slik at skolen må starte opp i det kalenderåret man får driftsstøtte for. Det gir ikke ildsjelene bak prosjektet mer enn «tida og veien».

– Vi klarer selvfølgelig ikke å ha skoleanlegget klart i løpet av et halvår, vi snakker tross alt om en omfattende byggeprosess, men dette har vi tatt høyde for. Vi har inngått avtaler med lokale aktører som sikrer at vi kommer i gang med omkring 35 elever neste høst, sier Joar Johansen, og forteller at tidligere «Sjøblomsten havhotell» blir internat fram til det nye skoleanlegget står ferdig.

Frp stiller seg ifølge pressemeldingen helhjertet bak regjeringen i denne saken.

– For oss i Frp har det vært svært viktig å få på plass en folkehøgskole som fokuserer på fremtidens arbeidsplasser og alle de spennende mulighetene som finnes i de blå næringene. Derfor foreslo vi også at skolen skulle få oppstartsbevilgning da statsbudsjettet for inneværende år ble behandlet i fjor. Mausund er en helt spektakulær lokasjon for en slik skole, sier medlem i Næringskomiteen på Stortinget, Sivert Bjørnstad fra Frp. Han valgte selv å dra til Mausund tirsdag for å være til stede da nyheten ble sluppet.