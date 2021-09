Toft: Søker konsesjon tilsvarende 33 standardtillatelser i sjø

Nyheter

Det Torgnes-eide Aquaculture Innovation AS er største aksjonær i Helgeland Miljøfisk AS, som har sendt sin akvakultursøknad til Nordland fylkeskommune 26. februar i år. Denne søknaden har hittil ikke vært offentlig kjent. Standardstørrelse på en tillatelse i sjø er 780 tonn MTB. Dette må ganges med 33 for å komme opp mot det omsøkte volum levende fisk til enhver tid (MTB) i landmærene på Toftøya.