Satser opp til 40 millioner på nytt bygningsvernsenter

Tanken Arkitektur har på vegne av Vega kommune og Helgeland Museum utarbeidet et skisseprosjekt for deler av den gamle prestegården på Gladstad. Målet er å etablere et bygningsvernsenter for kystbebyggelse på Vega. Dette senteret skal etter planen utvikles parallelt og i samspill med bygningsvernsenteret for innland og byutvikling i Vefsn med mål om å bli et kompetansesenter for Nordland.