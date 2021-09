Stengt under anleggsarbeid - disse helgene er det åpent

Nyheter

Som BA har omtalt før er Torghatten stengt for ferdsel fra 30. august til 8. oktober, på grunn av skredsikringsarbeid, men slik at det åpnes for ferdsel to helger i denne seksukersperioden på grunn av turnusavvikling hos Stetind Entreprenør AS som utfører sikringsarbeidet.