Redningsselskapet tvilte på stedsvalg alt i 2018

«Plasseringen av redningsskøyta i Træna ble ut fra beredskapshensyn ikke ansett som optimal allerede i 2018», skriver generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, til ordfører Jan Helge Andersen. Hun tilføyer at redningsskøyta «grunnet situasjonen og relatert tidspress» likevel ble plassert i Træna Så vidt ordfører Jan Helge Andersen vet, var Redningsselskapets betenkeligheter ikke kjent for de folkevalgte da de vedtok å bygge nytt kaianlegg for redningsskøyta i 2019.