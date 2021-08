Samboerparet investerte tungt i gården for fem år siden, nå legger de ned driften

Nyheter

Samboerparet overtok gårdsdriften på Trøan på Vega i 2016 og driver med ammeku og innkjøpt foringskalv. De første årene femdoblet de omsetningen og gikk fra 60 storfe til litt over 300. I 2016 hadde de 300 mål jord, i dag har de 1300 mål og for å kunne drive så stort leide de to ekstra fjøs.