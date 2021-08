Byggevarer har blitt 44 prosent dyrere

Nyheter

Det er dyrere trelast som igjen presser prisene videre opp for hele byggenæringen. Selv om prisveksten fører til at månedsomsetningen for salg av byggevarer har en moderat nedgang fra juli i fjor, så viser den prisjusterte volumindeksen en kraftig nedgang, skriver SSB i sin rapport om varehandelen i Norge for juli.