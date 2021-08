Vega Skateklubb arrangerer sensommer-kick

Nyheter

Vega Skateklubb ledes av Marius Jenssen. Han er initiativtaker og prosjektleder for sensommer-kick og sier i en pressemelding at han gleder seg stort til å være med som instruktør og sikkerhetsansvarlig for barn og unge som har lyst til å pushe grensene sine litt. Sensommer-kick arrangeres fra lørdag 28. august til onsdag 1. september