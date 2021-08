- Vi har levert de tjenestene vi skal

Nyheter

Garnvik kommer i et leserinnlegg med hard kritikk både av sykehuset og kommunen etter at hun fikk behandling for en ryggskade i juni. Hun ble sendt til sykehuset i Sandnessjøen og deretter til Sømna og sykehjemmet der. Garnvik skildrer en rekke opplevelser der hun mener både sykehuset og kommunen har sviktet henne.

Etterlyser opplæring

Blant annet mener hun at sykehuset burde gitt henne mer aktiv behandling og opplæring på utstyr hun fikk utdelt. Sykehjemmet og Sømna kommune får kritikk blant annet for maten, manglende oppfølging fra lege og fysioterapeut og manglende oppfølging fra personale blant annet ved toalettbehov.

Garnvik har signert en erklæring som gir både kommune og sykehus fritak fra taushetsplikt for å kunne svare på kritikken hun kommer med.

Helgelandssykehusets kommunikasjonssjef Mette Horsberg sier til BA at slik det ser ut fra sykehusets side skal pasienten ha blitt behandlet på «en god måte og etter gjeldende rutiner».

– Vi går ikke inn i detaljer rundt behandling av den enkelte pasient. Når det er sagt så har vi forståelse for at det kan ha vært vanskelig dersom et ønske om mer oppfølging fra vår side ikke har blitt møtt, og vi beklager dette. Vi vil alltid bli bedre og anbefaler at pasienten tar direkte kontakt med ledelsen ved sykehuset der hun var innlagt. Da kan vi få oppklart eventuelle misforståelser eller forbedringspunkter, sier Horsberg.

– Beklagelig situasjon

Også Sømna kommune beklager Garnviks opplevelse av oppfølgingen hun fikk.

– Dette er en veldig beklagelig situasjon, som vi aller helst hadde sett at vi kunne løse gjennom direkte dialog med den berørte pasienten. Hvis hun har interesse av et møte med oss, så legger vi gjerne til rette for dette. Vi kan blant annet hjelpe henne å klage til statsforvalteren, hvis det er noe hun ønsker, sier enhetsleder Guro Knygh.

Hun har ikke registrert noen formelle klager fra Garnvik, og Knygh presiserer at kommunen ikke kjenner seg igjen i en del av kritikken som kommer fram i Garnviks leserinnlegg.

– Når det gjelder ventetid på lege, så ble lege kontaktet samme dag som hun kom inn på sykehjemmet, mens tilsyn fra lege ble gjort på onsdag. Lege var involvert hele veien. Vi mener samhandlingen og overføring fra sykehus og til kommunen og sykehjemmet har fungert bra, slik som det skal, sier Knygh.

Høye forventninger?

Hun sier Garnvik fikk tilbud om fysioterapi, og at det også ble gjennomført tilsyn fra fysioterapeut mens hun var på sykehjemmet.

– Det kan da være at man ikke fant det hensiktsmessig med behandling fra fysioterapeut første dag på grunn av smerteproblematikk.

– Det er antydninger i leserinnlegget om at sykehjemmet i dette aktuelle tidsrommet har manglet kapasitet til å bistå pasienter som har påkalt hjelp. Er dette tilfelle?

– Jeg har sett på bemanningssituasjonen i tidsrommet, og bemanningen var slik den skal være, sier Knygh.

Hun beklager på det sterkeste at Lillian Garnvik har hatt en dårlig opplevelse av tjenestetilbudet i Sømna.

– Slik skal det ikke være, og vi beklager at hun har opplevd oppholdet på sykehjemmet slik. Det kan imidlertid noen ganger være slik at folk har veldig høye forventninger til behandling og forløp i forbindelse med skader og sykdom, og at disse forventningene ikke er mulige å møte. Etter en grundig gjennomgang av Garnviks sak, journaler og samtaler med ansatte så mener jeg at vi har levert de tjenestene vi skal i dette tilfellet. Det står jeg for, sier Knygh.