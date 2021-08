Berg skole tok imot nye elever med dikt og sang

Nyheter

Det var en gjeng med spente førsteklassinger som stilte seg opp foran Berg skole denne mandagen. Ny rektor for hele Sømnaskolen Lise Bjøru ønsket elevene velkommen til et nytt skoleår. Hun begynte med å lese opp diktet «Hei» for elevene som understreket viktigheten av å hilse på hverandre og hvordan vi kan påvirke dagen til de rundt oss på en god måte.