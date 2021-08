Dyster befolkningsutvikling uendret etter andre kvartal

Nyheter

Da befolkningstallene for 1. kvartal ble klare i mai var det trist lesning for særlig Brønnøy kommune, med 113 færre innbyggere sammenlignet med første kvartal i 2020. Siden da er Statistisk sentralbyrås (SSB) tall endret, og nå fremgår det at det egentlig ble 126 færre brønnøyværinger mellom utgangene av 1. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.