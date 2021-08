Nyheter

Selv om norsk skrei har et godt rykte på seg for å være blant verdens best forvaltede torskebestander, er nå fisken som er fanget innenfor 12 nautiske mil fra land, fratatt MSC-sertifikatet. Årsaken er at skreien blander seg med kysttorsk, skriver fiskeriblandet Kyst og Fjord.