Direktør-nei til flere søknader om dispensasjon ved vann

Nyheter

Det kommer frem i saksdokumentene for formannskapet. Det er avdelingsingeniør Heidi Pedersen Mørk ved avdeling for plan, miljø og utvikling som har ført innstillingen i pennen.

Tre saker

De tre sakene politikerne skal ta stilling til er alle spørsmål om dispensasjon fra forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag etter plan- og bygningslovens §1-8.

Rune Vang har søkt om å sette opp naust på Grøtheim langs Holandsvatnet i en LNF-sone.

Olav Folgerø har søkt om å sette opp en badehytte på en eiendom i Kjørtsvik langs Ursfjorden.

Stephen Høgeli har søkt om å legge ut en bade- og flytebrygge i Buvika langs Lyngværfjorden.

Feil prosess

Rune Vangs søknad gjelder altså et LNF 1-område. Dette er landbruks-, natur- og friluftsområder, og i områder som inngår i sone 1 gis det ifølge kommuneplanens arealdel ikke tillatelse til bygging som ikke har med stedbunden næring å gjøre.

Vang skriver i sin søknad at han vil benytte sin fiskerett i vannet og forvalte fisk.

I saksfremlegget mener Mørk at eiendommen er stor, og at man kan ivareta landbruk, natur og friluftsliv selv om det gis dispensasjon. Når det likevel frarådes er det fordi administrasjonen mener det vil gi området et mer «privatisert» uttrykk, selv om dette kan begrenses.

«Administrasjonen kan ikke se at det er noen fordeler med å tillate dispensasjon for oppføring av naust bortsett fra tiltakshavers eget ønske om naust.», heter det i saksfremlegget.

Statsforvalteren i Nordland har uttalt seg kritisk til søknaden, og mener den heller bør avklares gjennom en planprosess enn en dispensasjonsprosess, og kommunedirektøren er enig i dette.

– Privatiserer

Olav Folgerøs søknad er innenfor LNF 2-område. Her er det mer åpning for bygging i kommuneplanens arealdel, men i utgangspunktet ikke for slikt som badehytte, selv om denne er tenkt lagt i tilknytning til et eksisterende naust, og bare skal være på 9 kvardratmeter.

Statsforvalteren mener det er fare for at tiltaket kan bidra til en privatiserende effekt.

«Sammenholder man badehytta med eksisterende naust og badestamp, vil området raskt bli oppfattet som utilgjengelig for allmennheten. Det vil i ettertid værevanskelig å håndheve at slike bygninger er tilgjengelige for andre enn grunneier.», skriver statsforvalteren, som kommentar til at tiltakshaver har argumentert med at den skal være tilgjengelig for nabolaget.

I saksfremlegget pekes det på at dette områder er et område der man kan åpne for nye tiltak, men også her mener kommunedirektøren at det er flere ulemper enn fordeler.

Stephen

Stephen Høgeli ønsker å legge ut en flytebrygge på 2,7x4,1 meter mellom Buvikoddan og Lesskjæret i nærheten av fritidseiendom. Den er tenkt å være tilgjengelig for allmennheten.

Også i denne saken fraråder statsforvalteren dispensasjon, og mener natur- og friluftsverdiene må veie tyngst.

Kommunedirektøren erkjenner at utleggingen vil ha relativt små landskapsmessige konsekvenser, men med bakgrunn i statsforvalterens fraråding innstiller kommunedirektøren på å avlså søknaden.