Spilte onkels låter i fjor - imponerte med egne i år

Og Terje Berg innfridde. Stort. I over to timer underholdt han publikum med sine viser. Noen med Bodø-perspektiv som «Sjanselikhet» og «Kor drikk æ kaffe» og andre med mer universelt innhold som «Hybel i armkroken min» og «Flyt». Alle vakkert akkompagnert på akustisk gitar. Det er sjelden kost at man hører en nylonstrenggitar nå til dags, og til Bergs viser og i dette lokalet passet det perfekt. Visa «Tre mil fra Trofors» har hit-potensiale, og med et nyskrevet vers om Ylvingen slo den spesielt godt an blant tilhørerne.