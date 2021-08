Havna avviser ulovlig tildeling og vil ha svar om millionkrav

Nyheter

Entreprenør Harald Nilsen AS har som BA omtalte for to uker siden sendt prosessvarsel til Brønnøy Havn etter anbudskonkurransen. En måte å prissette enkelte poster tilbydere ikke hadde fylt ut ble underkjent av Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) i juni, og Kofa kom til at tildelingen til Birger Pedersen AS derfor var ugyldig.