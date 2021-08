Nyheter

Et forprosjekt i regi av grendeutvalgene i Brasøy og Husvær, med faglig støtte fra blant andre ingeniørselskapet Aas Jakobsen, konkluderer med at ei bru mellom Brasøy og Tenna er godt innenfor økonomisk rekkevidde ved bruk av ferjetilskudd over 45 år.