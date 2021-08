Ny smittet i Sømna, venter elleve prøvesvar

Nyheter

Kommunedirektør Arne Johansen sier til BAnett torsdag i 12-tiden at Sømna kommune til nå har tatt 30 koronatester den siste uken knyttet til et smittetilfelle tirsdag i forrige uke. Ifølge Johansen er det til sammen ni personer som er bekreftet smittet knyttet til det opprinnelige tilfellet, den siste ble bekreftet smittet sent onsdag kveld.

Det ventes svar på 11 prøver, 10 personer sitter i karantene og 8 er i isolasjon.

- Sømna kommune har som kjent et pågående smittetilfelle som vi har fulgt opp gjennom siste uken. Nærkontakter har vært identifisert og testet fortløpende. De involverte har gått i karantene eller isolasjon der dette har vært riktig i forhold til gjeldende smittevernregler. Alt i alt mener kommunen å ha oversikt over dette siste smittetilfellet. Som forventet har nye tilfeller av smittede blitt bekreftet i løpet av de siste dagene. Alle de smittede er så langt fra samme hendelse, og har vært i karantene eller isolasjon, sier Johansen.

Forventer flere smittede

Han mener man i dagene fremover må nok regne med at flere nærkontakter får positiv svar på covid-19 test.

- I tillegg vet vi at kommunen også har innbyggere som er definert som nærkontakter fra smittetilfeller i nabokommunene våre. Situasjonen krever ekstra innsats fra helsetjenesten i kommunen, og disse personene blir fulgt opp etter gjeldende smittevernregler, sier Johansen.

I en pressemelding forteller kommunedirektøren om stor innsats fra leder og ansatte spesielt innen pleie og omsorg og i Helse.

- Dette er kommunens helter for tiden. Begge tjenestene har blitt satt under press siste uken, men ved at våre ansatte har tatt stort ansvar og vist stor fleksibilitet, så har situasjonen likevel vært håndtert, og tjenester har vært levert. Det skal likevel ikke stikkes under en stol at det til tider har være noe krevende, sier Arne Johansen, som forventer mindre alvorlige konsekvenser av det pågående utbruddet sammenlignet med tidligere i pandemien.

- Ved at så mange innbyggere enten er fullvaksinerte eller fått første vaksinedose, så er det grunn til å vente at smitte i samfunnet gir mindre alvorlige konsekvenser. At både ansatte og brukere i tjenesten er fullvaksinerte gjør at vi nå kan håndtere smittesituasjonen annerledes enn for bare fire måneder siden, forklarer Johansen.

Kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen sier de nye smittevernreglene innebærer mindre karantene og mer testing.

- Dette er basert på det faktum at både risikogrupper og en større andel av befolkningen er vaksinerte, og at vi derfor kan forvente mindre alvorlige konsekvenser av smitten. Det er likevel all grunn til å ta forhåndsregler og vise forsiktighet. Vår utfordring er smittesporing og testing, som kan gå ut over andre oppgaver. Heldigvis er det sjelden at vaksinerte personer blir alvorlig syke av covid-19. Erfaringen med den nye deltavarianten viser likevel at smitte kan spres mellom fullvaksinerte. Dette medfører følgelig en større risiko for at smitte spres til personer som ikke er vaksinert. Dette er understreker bare behovet for at vi må vise forsiktighet, sier Bredesen.

Oppløpssiden

Han oppfordrer i likhet med sin kommuneoverlege-kollega i Brønnøy personer med symptomer om å la seg teste og unngå å gå på jobb eller å ha kontakt med andre inntil en har fått svar på prøve.

Ordfører Hans Gunnar Holand er tilfreds med måten kommunen håndterer situasjonen på.

- I tillegg til selv smittehåndteringen, har det vært lagt vekt på å sende ut informasjon raskt etter at en situasjon har oppstått, og etter hvert som kommunen har fått ny kunnskap som vi har ment det har vært viktig å dele med innbyggerne. Dette kan innbyggerne i Sømna være trygge på at vi vil fortsette med, sier ordføreren.

Han viser imidlertid til at Sømna er en liten og gjennomsiktig kommune.

- Dette er mest positivt, men kan naturlig nok også medføre at vi til tider opplever at rykter som enten er unyansert eller feilaktig spres. Dette siste er ikke heldig når det oppstår ubegrunnet frykt eller usikkerhet. Ordføreren vil derfor forsikre sømnværingene om at kommunen hele tiden er tett på, og legger stor vekt på å håndtere enhver situasjon på best mulig måte. Det har vi klart til nå, og det skal vi også klare når vi nå er på oppløpssiden av pandemien, sier Holand.