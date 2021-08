Nyheter

Brønnøy kommune fikk respons på sin oppfordring til folk om å teste seg ved symptomer og i forbindelse med besøk på Prix Farmen og Bygger'n onsdag. Ordfører Eilif Trælnes sa onsdag kveld at folk som har vært på de to butikkene i de aktuelle tidsrommene som ble nevnt burde ha lav terskel for å teste seg, og ta turen til teststasjonen hvis de var usikre.