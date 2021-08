Fylkesråden mener at et skilt ved E6 er en god idé

Nyheter

I forbindelse med de tekniske problemene som stanset Vennesund-Holm onsdag sa bindalsordfører Britt Helstad (Ap) at det er behov for et skilt eller en infotavle ved Gartland ved E6 som varsler reisende når ferjene ikke går, slik at de unngår å kjøre en lang tur, for å måtte snu.