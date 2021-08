Mange nærkontakter i Sømna er fullvaksinerte

Nyheter

Ifølge kommunedirektør Arne Johansen i Sømna kommune er et 20-talls personer i smittekarantene. Enten fordi de er nærkontakter, eller husstandsmedlemmer av personer som har testet positivt på covid-19.

Per tirsdag er det ikke meldt om nye smittetilfeller verken i Sømna eller i Brønnøy.

Ikke smittekarantene

– Vi har siste døgnet ikke fått bekreftet nye positive prøver. Alle nærkontakter ut over de fire som er bekreftet smittet, har avlagt negativ første test. Kommunen er nå i ferd med å gjennomføre test to av disse, sier Johansen.

Mange av disse nærkontaktene er fullvaksinerte og skal ikke pålegges smittekarantene. Andre har fått første vaksinedose mot korona, som betyr at de kan teste seg ut av karantene mellom dag tre og sju etter siste eksponering.

– Legekontoret fortsetter testing av nærkontaktene gjennom uka. Når vi får svar på de nye testene, vil vi også få svar på om antallet nærkontakter vil øke eller minke, forklarer Johansen.

Opprettholder tjenestetilbudet

Hjemmesykepleien i Sømna er berørt av smittetilfellet gjennom sitt arbeid. Flere ansatte ble som følge av dette tatt ut av tjeneste og satt i karantene. Kommunedirektøren understreker at tjenestene innen pleie og omsorg er i drift, og innbyggerne kan fortsatt forvente å få tilgang til de tjenestene de har krav på.

– Situasjonen er fortsatt krevende, og det er nok en gang viktig å fremheve både ledere og tilsatte i tjenesten som gjør en formidabel jobb.

Han tilfører at smitten øker i flere deler av landet. Sømna kommune har derfor beredskap for at nye situasjoner kan oppstå. De sentrale smittevernreglene gjelder fortsatt.

– Det er spesielt viktig at personer som har vært på reise utviser forsiktighet. Dette vil ha stor betydning for vår mulighet til raskt å avgrense et nytt smittetilfelle hvis dette skulle inntreffe, sier kommunedirektøren.

Mange nærkontakter i Brønnøy

Per tirsdag morgen er det totalt testet 10.087 personer i Brønnøy, kommunen venter på svar på 44 tester.

Ordfører Eilif Trælnes skriver i en pressemelding at det per nå ikke er meldt om nye smittede i Brønnøy.

– Vi har mange nærkontakter til smittet i annen kommune. Disse testes nå. Vi ber alle om å overholde de vanlige smittevernreglene og dersom avstand ikke kan holdes på offentlig sted, anbefales bruk av munnbind, sier Trælnes.