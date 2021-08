Paintball-skyttere har meldt seg for kommunen

Nyheter

Torsdag omtalte BAnett at noen har griset til fasaden på Berg skole med paintball-kuler. Kommunedirektør i Sømna Arne Johansen uttalte da at kommunen hadde sjekket mulighetene for å anmelde saken til politiet, men at man helst ønsket at synderne meldte seg og ordnet opp etter seg i stedet.